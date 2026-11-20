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Così vicine e così distanti. Inter e Atalanta domenica sera si sfidano alla New Balance Arena. E se da una parte due squadre nerazzurre sono in armonia dal punto di vista della politica sportiva, non si può dure la stessa cosa per quanto riguarda alcune scelte che riguardano il campo e l’aspetto tecnico.

La Gazzetta dello Sport ripercorre il rapporto tra amore e odio tra le due società e gli episodi del recente passato.

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