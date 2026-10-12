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La sfida tra l'Atalanta e il Venezia è la prima di questo lunedì di Serie A: ecco le formazioni ufficiali per il fantacalcio. Gioca Krstovic e non Scamacca dal 1', alle sue spalle il terzetto Elmas-De Ketelaere-Rowe; novità Zappacosta a sinistra come terzino. Negli ospiti Basic torna titolare, in attacco ancora la coppia Yeboah-Adams e in porta c'è l'ex interista Stankovic (ma è ancora dell'Inter? Ecco la verità).

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ATALANTA - Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Zappacosta; Ederson, Kessié; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

VENEZIA - Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Basic, Sohm, Kike Perez, Correia; Yeboah, A. Adams.