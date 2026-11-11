Tra i protagonisti al Social Football Summit 2026 di Torino, Piero Ausilio è tornato a parlare dopo l'addio all'Inter. L'ex dirigente nerazzurro ha chiuso la sua avventura a Milano dopo ben 28 anni. "Un amore vissuto intensamente potrà forse sbiadire col tempo, ma difficilmente si consumerà del tutto. Di certo non dopo appena due mesi da una separazione consensuale che le parti, per quanto repentina, hanno voluto fosse il meno traumatica possibile. Piero Ausilio è sinceramente appagato per aver chiuso la sua lunga e vincente parentesi all’Inter nel modo in cui aveva sempre immaginato", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Ausilio continua a vivere con la passione di sempre le partite di una squadra che ha costruito dalla prima all’ultima operazione, sentendola quindi ancora legittimamente anche una sua creatura. La fine della lunga storia ha ridefinito la quotidianità, ma non ha cancellato almeno la maggior parte dei legami costruiti negli anni".

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"Parallelamente, è giusto anche guardarsi intorno. Senza la frenesia di voler rientrare a ogni costo, ma con la consapevolezza di poter dare tanto. E l’adrenalina giusta per vivere una nuova sfida, magari ad altre latitudini. Nella testa di Ausilio ora c’è un’idea ben precisa ed è lui stesso a confermarlo: «Dopo tanti anni in un'unica squadra, il desiderio che ho è di misurarmi in un campionato diverso e la Premier League rappresenta il progetto più affascinante. Questo non vuol dire che ci sia l'opportunità di andarci dall'oggi al domani, però è sicuramente qualcosa che mi interessa e la prenderei in considerazione».

(Corriere dello Sport)