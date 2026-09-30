Marco Ballotta, ex portiere dell'Inter, ai microfoni di News.superscommesse.it ha parlato dell'Inter capolista, dal rendimento generale della squadra alla questione specifica della retroguardia e di Pepo Martinez. Qui le sue considerazioni:

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L’Inter di Chivu è partita forte ed è in testa alla classifica: è ancora la favorita per lo scudetto? E quali possono essere le principali rivali dei nerazzurri?

"L'Inter ha già dimostrato di essere la squadra più forte del campionato. Ha saputo sempre reagire alla grande allo svantaggio iniziale, un segnale di forza importante, anche contro grandi squadre come Roma e Napoli. Rispetto allo scorso anno i nerazzurri si sono rinforzati tanto sul mercato, migliorando la rosa in tutti i reparti. Anche se siamo solo all'inizio, al momento le dirette concorrenti per il tricolore sembrerebbero essere Roma e Como. Ma la squadra di Chivu è comunque un gradino sopra. Tra le pretendenti allo scudetto metterei pure la Juventus, anche se tra quelle citate è sicuramente la meno attrezzata".

La squadra ha però subito diversi gol nelle ultime partite: è un aspetto che Chivu deve correggere? E come giudichi la scelta di promuovere Josep Martinez come titolare dopo l’addio di Sommer?

"L'Inter deve assolutamente ritrovare equilibrio. In passato ha sempre dimostrato di avere una difesa coriacea, deve tornare su quei livelli. Credo sia principalmente un problema di concentrazione. Sono già diverse partite che partono con un atteggiamento sbagliato, troppo morbido. Ora riescono a ribaltare la situazione, ma non sarà sempre così. Chivu deve lavorare su questo aspetto. Martinez? Si criticava tanto Sommer, ma è evidente che l'Inter abbia perso esperienza tra i pali. Martinez è un buon prospetto, ma non ha ancora dimostrato di essere capace di salvare il risultato, un aspetto fondamentale per un portiere. L'importante è che Chivu e i compagni continuino sempre ad avere fiducia in lui. Al momento lo vedo un po' acerbo, ma ha ampi margini di miglioramento".