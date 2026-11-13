Dal 2027 i tifosi potranno scegliere di essere tumulati nel Memorial FC Barcelona, un’area di 1.500 metri quadrati vicino allo stadio
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Una sepoltura, anche per sempre, accanto al Camp Nou.
È il progetto del Memorial Fc Barcelona (apertura prevista 2027) che offre ai tifosi l'opportunità di essere tumulati in un cimitero da 1500 metri quadrati a fianco dello stadio del cuore.
Barcellona, cimitero accanto al Camp NouUn'idea - già in atto altrove, in Spagna e Brasile - che permetterà al club di fare cassa visti i debiti accumulati anche per la ristrutturazione dello stadio: 2500 euro la spesa minima per un loculo, più successivi oneri annuali.
(Fonte: ANSA.it)
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