Prima di Inter-Como, Davide Bernardi, bordocampista di DAZN ha acceso i riflettori su Barella e sulle sue due ultime prestazioni, quella contro il Milan nel derby perso tre a uno e quella in Champions nella vittoria contro il Feyenoord.

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«Ãˆ quasi sempre in campo, corre e dÃ sempre molto e questo Ã¨ da sottolineare. Barella ha fatto due partite diverse nel derby e a Rotterdam come tutta l'Inter del resto. Ha giocato entrambi le gare da capitano. Contro il Milan lui e Calhanoglu sono stati troppo passivi e anche lo staff di Chivu lo ha fatto notare. Davano troppa libertÃ a Rabiot e a Musah. Non Ã¨ stato un buon protagonista nel derby e lo ha detto consapevolmente anche lui a fine partita, Ã¨ stato anzi protagonista in negativo sul terzo golÂ», ha spiegato il giornalista.

Il gap di Barella

E ha concluso: Â«Barella ha chiuso il derby con zero contrasti, uno come lui, e questo fa capire come ha giocato rispetto al solito. Lui che di solito Ã¨ aggressivo e ha il 52% di media di aggressione all'avversario, il dato col Milan era al 38% : tanto il gap tra questi due dati. A Rotterdam inversione di tendenza: primo per passaggi a saltare le linee avversarie, nel derby era stato solo quinto. Serve un confronto e deve migliorare l'approccio, ma in pochi giorni ha saputo switchare. Oggi il terzo indizio per capire la provaÂ».

(Fonte: DAZN)