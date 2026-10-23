Secondo la Bild, il tecnico del Bayern avrebbe accusato un malore al centro sportivo. Negli ultimi giorni era alle prese con un’infezione virale

Alessandro De Felice
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Paura per l'allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany, che secondo la Bild è stato portato d'urgenza in ospedale per un malore accusato dopo l'allenamento.

L'ex difensore belga sarebbe stato portato in ospedale con un elicottero arrivato al centro di allenamento del Bayern, con lui uno dei medici dello staff.

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Infezione virale per Kompany

Si attende ancora una comunicazione ufficiale del club bavarese, ma negli ultimi giorni Kompany si trascinava un'infezione virale che lo aveva portato a saltare la rifinitura e la conferenza stampa prima della partita di Champions League contro l'Arsenal.
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Durante la partita, però, il belga era regolarmente in panchina all'Allianz Arena.

(Fonte: LaPresse)

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