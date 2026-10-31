Le dichiarazioni di Fabio Bazzani, ex calciatore, ai microfoni di Dazn dopo Milan-Inter 3-1: ecco le sue parole al termine del match
GUARRO e PACE EP33: Inter, 3 punti e 8 insufficienti. La radice marcia non riguarda l’approccio
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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Milan-Inter 3-1, Fabio Bazzani ha parlato così della partita di San Siro vinta dai rossoneri:
"Il derby non è una partita come le altre, dalla sconfitta col Bologna è iniziata la partita del Derby, il Milan ha avuto energia diversa, l'Inter mi è sembrata quella di Venezia, lì ha vinto in maniera episodica, stasera sotto 2-0 non è riuscita a recuperare. Deve far riflettere che l'Inter anche in una partita così abbia avuto un approccio che è stato sbagliato anche in altre partite. Chivu parla di provincialismo e provincialità, oggi l'Inter non ha approcciato come se fosse una provinciale sennò quei gol non li prendi.
Chivu sta lavorando per non togliere la consapevolezza di essere ancora i più forti ma l'Inter non percepisce il pericolo. Su Barella che tenta il dribbling all'ultimo minuto del primo tempo l'allenatore non ci arriva, è questione del giocatore che deve sentire la paura di non fare quel dribbling. Barella è fortissimo, l'Inter è fortissima e questo provincialismo di cui Chivu parla fa fatica ad averlo"
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