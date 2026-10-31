Le dichiarazioni di Fabio Bazzani, ex calciatore, ai microfoni di Dazn dopo Milan-Inter 3-1: ecco le sue parole al termine del match

Matteo Pifferi
Episodio numero 33 della rubrica di Pasquale Guarro

GUARRO e PACE EP33: Inter, 3 punti e 8 insufficienti. La radice marcia non riguarda l’approccio

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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Milan-Inter 3-1, Fabio Bazzani ha parlato così della partita di San Siro vinta dai rossoneri:

Moreira Milan Modric
Getty Images

"Il derby non è una partita come le altre, dalla sconfitta col Bologna è iniziata la partita del Derby, il Milan ha avuto energia diversa, l'Inter mi è sembrata quella di Venezia, lì ha vinto in maniera episodica, stasera sotto 2-0 non è riuscita a recuperare. Deve far riflettere che l'Inter anche in una partita così abbia avuto un approccio che è stato sbagliato anche in altre partite. Chivu parla di provincialismo e provincialità, oggi l'Inter non ha approcciato come se fosse una provinciale sennò quei gol non li prendi.

bazzani

barella sky (2)

Chivu sta lavorando per non togliere la consapevolezza di essere ancora i più forti ma l'Inter non percepisce il pericolo. Su Barella che tenta il dribbling all'ultimo minuto del primo tempo l'allenatore non ci arriva, è questione del giocatore che deve sentire la paura di non fare quel dribbling. Barella è fortissimo, l'Inter è fortissima e questo provincialismo di cui Chivu parla fa fatica ad averlo"

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