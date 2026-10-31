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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Milan-Inter 3-1, Fabio Bazzani ha parlato così della partita di San Siro vinta dai rossoneri:

Getty Images

"Il derby non è una partita come le altre, dalla sconfitta col Bologna è iniziata la partita del Derby, il Milan ha avuto energia diversa, l'Inter mi è sembrata quella di Venezia, lì ha vinto in maniera episodica, stasera sotto 2-0 non è riuscita a recuperare. Deve far riflettere che l'Inter anche in una partita così abbia avuto un approccio che è stato sbagliato anche in altre partite. Chivu parla di provincialismo e provincialità, oggi l'Inter non ha approcciato come se fosse una provinciale sennò quei gol non li prendi.

Chivu sta lavorando per non togliere la consapevolezza di essere ancora i più forti ma l'Inter non percepisce il pericolo. Su Barella che tenta il dribbling all'ultimo minuto del primo tempo l'allenatore non ci arriva, è questione del giocatore che deve sentire la paura di non fare quel dribbling. Barella è fortissimo, l'Inter è fortissima e questo provincialismo di cui Chivu parla fa fatica ad averlo"