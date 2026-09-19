Fabio Bazzani, ex attaccante, ha parlato in studio a DAZN dopo il 2-2 dell’Olimpico tra Roma e Inter (qui le pagelle del direttore Mari).

“Rammarico in casa Roma perché erano avanti 2-0, ma bisogna sempre guardare chi c’è di fronte, una squadra che rientra sempre nelle partite. Un tempo Roma e un tempo Inter dico, ma i nerazzurri rimangono i più forti del campionato.

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L’Inter di Chivu sta dicendo a tutti che contro di loro non è mai finita. Leggerezze dietro? Il rischio è di sottovalutare alcune situazioni in modo inconscio per il potenziale che ha la squadra. Finché non prende il cazzotto mette qualcosa in meno, poi accende motore e concentrazione e rimonta”.