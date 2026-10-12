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Nel post partita di Inter-Parma, negli studi di Dazn, l'ex centravanti Fabio Bazzani commenta la grande prestazione di Pio Esposito esaltandone le sue qualità:

Esposito bravo a farsi trovare subito e a pulire la palla: mettendola con i tempi giusti a Mkhitaryan, permette all’Inter di proseguire la ripartenza e arrivare al gol.

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Quindi, oltre al movimento nello spazio e al tempo giusto, c’è la capacità di mettere la palla perfettamente sulla corsa di Mkhitaryan, che poi può servire Thuram. Sbagliare i tempi vorrebbe dire costringere Thuram a calciare in maniera diversa, senza la stessa pulizia. Tecnica, non c’è soltanto fisicità, non c’è soltanto strapotere atletico, ma anche una tecnica individuale clamorosa. Guardate che sensibilità: mette giù la palla e fa lo scarico.

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Emerge la bravura in area di rigore nell’aspettare il tempo giusto. Va a posizionarsi nel suo ufficio, aspetta la sovrapposizione di Dimarco e poi, guardate, si stacca al momento giusto. Ci sono cinque giocatori del Parma e uno dell’Inter: lui. Eppure la palla la prende lui. Questo è veramente un giocatore che, anche quando non fa gol, ha alzato il proprio livello nel contributo alla squadra.