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Intervenuto ai microfoni di Dazn, Gianluca Rocchi ha parlato così di Inter-Como, match vinto dai nerazzurri dopo una partita dominata:

"Il Como è diventata una squadra europea, gioca un calcio europeo ma per una squadra di qualità come l'Inter è più semplice giocare contro una squadra europea come il Como che una squadra che ti sporca il gioco, è questo più la qualità dei singoli e la forza fisica che hanno fatto la differenza. Fabregas è un grandissimo allenatore ma come tutti i grandi allenatori ha un po' di presunzione tecnica, passatemi il termine"