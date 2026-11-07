Koni De Winter ha rifiutato la convocazione della sua nazionale. In Belgio il caso è già montato e il commissario tecnico Mark Van Bommel ha preso subito posizione in conferenza stampa. Queste le parole indirizzate al difensore del Milan per quanto accaduto:

“Kongolo è stato incluso perché Koni De Winter non si sentiva tranquillo per il fatto che non avesse giocato ai Mondiali e durante la recente pausa per le nazionali. Per questo ha deciso di non venire. Non si tratta del fatto che fosse in tribuna l'ultima volta. È una situazione che si trascina da un po'. Come allenatore, devi accettarlo, ma ovviamente avrà delle conseguenze a lungo termine".