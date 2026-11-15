GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

Il ct Roberto Mancini commenta anche a Sky Sport il ko dell’Italia contro il Belgio (qui le nostre pagelle): queste le sue dichiarazioni. “Abbiamo fatto un po’ di fatica a livello fisico, abbiamo pagato la gara con la Francia, eravamo in difficoltà negli uno contro uno e anche a centrocampo. Sono stati migliori e hanno meritato di vincere.

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Deluso no, dispiaciuto certo, quando giochi lo fai per vincere. Volevamo andare avanti, ma queste gare purtroppo capitano. Abbiamo pagato troppo a livello fisico.

Eravamo partiti bene, poi il pareggio e il 2-1 subito, siamo andati troppo in difficoltà a giocare la palla. Capita, ci sono partite in cui sono migliori gli altri.

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Se rifarei le scelte iniziali? Sì, volevo vedere due giocatori che non avevo mai visto a certi livelli. La sofferenza è stata di squadra, non di un giocatore.

Nations League come edizione sperimentale? Quando facciamo i cambi pensiamo sempre di mettere giocatori bravi. Gli altri hanno fatto una partita migliore di noi”.