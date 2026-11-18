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Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Marco Bellinazzo ha parlato così del bilancio del Napoli:

"È un bilancio molto interessante, come capita spesso per quelli del Napoli, da cui emergono tante chiavi di lettura. Sicuramente è un dato positivo quello del fatturato record, che ha tante ragioni: alcune di carattere strutturale, penso alla crescita dei ricavi commerciali, altre legate a situazioni eccezionali, non ripetibili, come i circa 20 milioni che derivano dall'accordo che la Lega Serie A ha fatto con IMG per risolvere un vecchio contenzioso sui diritti esteri.

È un bilancio molto tipico per il Napoli, perché in questi anni ha costruito la sua crescita e l'equilibrio su fattori che per tante altre squadre possono essere considerati eccezionali, mentre per il Napoli non lo sono. Mi riferisco chiaramente ai ricavi dalle competizioni europee, in particolare dalla Champions, visto che in questo ventennio di De Laurentiis il Napoli è quasi sempre riuscito a qualificarsi per una competizione UEFA. L'effetto delle campagne acquisti dei due anni di Antonio Conte è evidente, perché sono aumentati gli ingaggi, ma soprattutto gli ammortamenti. Nei primi due anni viene concentrato più dei due terzi del costo del cartellino, proprio per poter fare plusvalenze più ampie in caso di cessioni dal terzo anno in poi. È una scelta che personalmente condivido, ma che chiaramente ha portato stipendi e ammortamenti a crescere oltre i 300 milioni.

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Quindi quasi l'80% del fatturato record del Napoli viene assorbito dal costo della rosa, senza considerare le spese per gli intermediari. Questo spiega quello che è accaduto quest'estate, con l'esigenza di riavviare un percorso più attento al costo del lavoro e quindi di farlo scendere, anche perché non ci sono all'orizzonte plusvalenze altrettanto importanti come negli anni scorsi. La qualificazione Champions il Napoli l'ha quasi sempre raggiunta, ma non può più essere considerata una certezza perché sta crescendo la concorrenza".