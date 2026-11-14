Marco Bellinazzo, ai microfoni di TMW, ha citato anche l'Inter come esempio di modello virtuoso nel calcio italiano: le sue parole

Matteo Pifferi
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Intervenuto ai microfoni di TMW, Marco Bellinazzo, giornalista esperto di finanza ed economia applicata al calcio, ha citato anche l'Inter come esempio di modello virtuoso:

"È freschissimo il bilancio dell'Atalanta, appena approvato con l'undicesimo utile consecutivo. E l'Atalanta è un club che magari è più vicino alla dimensione della Fiorentina, o perlomeno lo era fino a qualche anno fa. L'Atalanta, oltre ad aver fatto undici utili consecutivi, ha fatto anche il record storico con 325 milioni di ricavi. E non a caso ha realizzato una novantina di milioni di plusvalenze, credo.

Bellinazzo

Marotta e Baccin

Questo dà l'idea di quanto sia ormai connesso in maniera strettissima quello che avviene in campo con quello che avviene fuori dal campo. Una sana e corretta gestione tecnica, che ti fa vincere, che attraverso il settore tecnico e giovanile ti fa creare giocatori di livello, ti permette anche poi di strutturare al meglio la società. Magari investendo, costruendo un centro sportivo, costruendo uno stadio e aumentando i ricavi. L'Atalanta, e in parte anche l'Inter post Suning, hanno realizzato questo tipo di gestione virtuosa.

Marotta e Ralph

Anche il Napoli di De Laurentiis, per alcuni anni. Però, per esempio, il Napoli è proprio la dimostrazione di come, se tu non riesci a far fruttare le vittorie sportive investendo in strutture, nello stadio, in un centro sportivo di qualità, nel vivaio, poi quei successi ti possono dare delle fiammate e possono sostenere i conti, ma se non hanno un seguito poi ne risenti in maniera consistente. Tant'è che il Napoli si è ritrovato a non poter fare mercato, o a scegliere di non fare mercato quest'estate, ma è stata una scelta obbligata dal fair play finanziario".

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