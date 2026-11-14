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Intervenuto ai microfoni di TMW, Marco Bellinazzo, giornalista esperto di finanza ed economia applicata al calcio, ha citato anche l'Inter come esempio di modello virtuoso:

"È freschissimo il bilancio dell'Atalanta, appena approvato con l'undicesimo utile consecutivo. E l'Atalanta è un club che magari è più vicino alla dimensione della Fiorentina, o perlomeno lo era fino a qualche anno fa. L'Atalanta, oltre ad aver fatto undici utili consecutivi, ha fatto anche il record storico con 325 milioni di ricavi. E non a caso ha realizzato una novantina di milioni di plusvalenze, credo.

Questo dà l'idea di quanto sia ormai connesso in maniera strettissima quello che avviene in campo con quello che avviene fuori dal campo. Una sana e corretta gestione tecnica, che ti fa vincere, che attraverso il settore tecnico e giovanile ti fa creare giocatori di livello, ti permette anche poi di strutturare al meglio la società. Magari investendo, costruendo un centro sportivo, costruendo uno stadio e aumentando i ricavi. L'Atalanta, e in parte anche l'Inter post Suning, hanno realizzato questo tipo di gestione virtuosa.

Anche il Napoli di De Laurentiis, per alcuni anni. Però, per esempio, il Napoli è proprio la dimostrazione di come, se tu non riesci a far fruttare le vittorie sportive investendo in strutture, nello stadio, in un centro sportivo di qualità, nel vivaio, poi quei successi ti possono dare delle fiammate e possono sostenere i conti, ma se non hanno un seguito poi ne risenti in maniera consistente. Tant'è che il Napoli si è ritrovato a non poter fare mercato, o a scegliere di non fare mercato quest'estate, ma è stata una scelta obbligata dal fair play finanziario".