Getty Images

Marco Bellinazzo, giornalista de «Il Sole 24 Ore», ha parlato così degli ultimi bilanci dell'Inter e del player trading.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty

"La cura Oaktree, la cura di Beppe Marotta hanno funzionato: il club vince e ha chiuso due bilanci consecutivi con il + davanti, in utile netto.

Player trading? Operazioni di mercato che includono sia le plusvalenze che i prestiti, dove c’è un provento immediato e una speranza di riscatto. È una voce sempre più importante. L’Inter ha preso giocatori di peso quest’estate ma si è liberata di diversi ingaggi pesanti. L’anno scorso l’Inter ha fatto il suo record di fatturato. Il club oggi supera i 500 milioni ed è entrato nella piramide calcistica europea, nella fascia media".