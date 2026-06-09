“Cristian Chivu è una persona che ti entra dentro. Per quello che ho potuto vedere quest’anno e per quello che mi è stato raccontato da Appiano del suo lavoro nel settore giovanile , è un allenatore molto bravo a tirare fuori il meglio dai giocatori.

E l’Inter, per ripartire, aveva bisogno esattamente di questo. Per questo la scelta della società di puntare su di lui è stata corretta. È vero, era un allenatore giovane, con poca esperienza ad alto livello, ma conosceva l’ambiente Inter e questo ha fatto la differenza”, ha spiegato Bergomi.