Interessante aneddoto su Cristian Chivu recentemente svelato da Beppe Bergomi: queste le parole dell’ex difensore dell’Inter al sito di Sky Sport.
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fcinter1908 ultimora Bergomi, aneddoto su Chivu: “Direttamente da Appiano mi hanno raccontato che Cristian…”
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Bergomi, aneddoto su Chivu: “Direttamente da Appiano mi hanno raccontato che Cristian…”
Interessante aneddoto su Cristian Chivu recentemente svelato da Beppe Bergomi: queste le parole dell’ex difensore dell’Inter
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“Cristian Chivu è una persona che ti entra dentro. Per quello che ho potuto vedere quest’anno e per quello che mi è stato raccontato da Appiano del suo lavoro nel settore giovanile, è un allenatore molto bravo a tirare fuori il meglio dai giocatori.
E l’Inter, per ripartire, aveva bisogno esattamente di questo. Per questo la scelta della società di puntare su di lui è stata corretta. È vero, era un allenatore giovane, con poca esperienza ad alto livello, ma conosceva l’ambiente Inter e questo ha fatto la differenza”, ha spiegato Bergomi.
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