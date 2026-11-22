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Beppe Bergomi duro nei confronti dell'Inter di Cristian Chivu dopo il 4-4 di Bergamo contro l'Atalanta. Queste le prime impressioni dell'ex difensore a Sky Sport subito al termine del match:

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“L’Inter deve togliere quella superficialità. L’Inter concedeva troppo anche quando era in vantaggio, le disattenzioni, percepivi proprio questo. Dietro manca qualcosa a questa squadra, è inutile", ha spiegato.