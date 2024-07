Bergomi: “Inter centrocampo molto forte. Zielinski? Troverà spazio. Forse manca solo…”

Forse manca soltanto qualche centimetro, perché nessuno ha una struttura fisica dominante in altezza. Il polacco, sono sicuro, non avrà problemi ad ambientarsi, in fin dei conti al Napoli come all'Inter il reparto resta con tre interpreti. Farà la mezzala anche in nerazzurro. Adesso è difficile discutere se possa essere o meno un titolare, l'armeno Mkhitaryan è molto serio e preparato, è a Milano già da due stagioni, non immagino un calo improvviso di rendimento o di tenuta da parte sua. Però sicuramente Zielinski troverà spazio, ma all'inizio non mi aspetto grandi novità.