Beppe Bergomi pazzo di Pio Esposito. Così l’ex difensore ha parlato a Sky dell’attaccante dell’Inter, reduce dalla tripletta contro l’Atalanta.

“Anche le aperture che fa Pio Esposito, anche di prima… Sulla serietà del ragazzo non ci sono dubbi. Frattesi ha detto che lo va a prendere e lo mena se si mena la testa. Non lo farà. Poi in area è forte di testa e non solo”.