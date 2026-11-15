Parla anche di Inter in studio a Sky Sport Beppe Bergomi dopo Belgio-Italia 4-1: queste le dichiarazioni dell’ex difensore.
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Parla anche di Inter in studio a Sky Sport Beppe Bergomi dopo Belgio-Italia 4-1. Queste le dichiarazioni dell’ex difensore: “Pio Esposito? Lui è andato due anni in Serie B, è arrivato da terza o quarta punta all’Inter.
Ma ancora oggi se stanno tutti bene per me giocano Lautaro e Thuram in una finale. Ma Pio comunque gioca e trova spazio.
Camarda? Ricordiamoci sempre che Camarda è un 2008 comunque”.
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