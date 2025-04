"L'Inter alla fine è l'unica squadra italiana ad aver giocato in tre competizioni quasi fino alla fine: succede alle squadre forti e per centrare tutte le competizioni che giochi ci vuole anche fortuna". Così all'Adnkronos Ottavio Bianchi , allenatore dei nerazzurri nella stagione 1994-1995:

"In pochi giorni ci si gioca tutto e basta anche il calo fisico di qualche giocatore importante, anche uno solo, e va male tutto -sottolinea Bianchi-. Secondo me è normale che verso fine stagione, dopo un lungo percorso, quando ti giochi tutto nel giro di pochi giorni, possa andare bene come male: la cosa bella e brutta del calcio è che bastano poche partite perse, dopo una stagione ottima e non porti a casa nessun titolo".