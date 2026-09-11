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Durante la puntata di L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del Como e delle chance della squadra di Fabregas di contendere lo scudetto all'Inter:

"Como principale rivale scudetto dell'Inter? Mai avuto grandi dubbi l'anno passato sul fatto che Como potesse crescere in fretta. Devo dire è cresciuto più in fretta rispetto a quello che mi immaginavo, perché il quarto posto l'avevo previsto, ma non è che ci credessi fino in fondo. Pensavo potesse riuscirci per una serie di miracoli che tra l'altro si sono anche avverati, cioè il suicidio contemporaneo di due grandi del calcio italiano. Poi inizia questa stagione. La prima cosa che penso è: per fare l'ulteriore salto il Como deve fare una marea di cose, deve raddoppiare la rosa, deve migliorare in tutti i ruoli, perché insomma ha tanti giocatori ma tanti ne deve prendere.

Durante il mercato ho cominciato a pensare: stanno esattamente facendo questa cosa senza neanche troppi problemi. L'unica cosa che non riuscivano a fare era la punta. All'ultimo giorno è arrivata anche la punta. La rosa è pronta per affrontare il doppio confronto. Non mi sembra che abbiano troppi problemi a livello di personalità. È vero che non c'è l'esperienza, ma insomma non mi sembrano troppo spaventati. Non mi sembra una squadra che ha bisogno di prendere la tranvata per imparare a stare a livello, perché mi sembrano troppo consapevoli del calcio che fanno. E quindi per me sì, per me il Como può. Adesso non sto dicendo che sarà sola a combattere con l'Inter, sto dicendo che può serenamente confermarsi tra le prime quattro".