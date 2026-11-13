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Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Italia di ieri contro la Francia: "Non c'era bisogno di Italia-Francia per capire che Pio Esposito è un attaccante destinato a fare grandi cose. Sicuramente è una partita che dice molto, ma per me non aveva questa grande necessità di mettersi in mostra: è già un attaccante che ha dimostrato di essere degno della maglia da titolare della Nazionale, in attesa che lo diventi anche nell'Inter.

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Barella? Se non gioca al suo livello è perché tende a fare anche il lavoro degli altri: è nella sua natura cercare di dare una mano laddove ci sono i problemi. L'Inter cerca il suo equilibrio e andava a correggere le uscite sbagliate di Diouf o Bisseck: e questa cosa che lo porta a correre come un dannato gli toglie un po' la lucidità. Ma sono eccessi di generosità di un giocatore che io non toglierei mai dal campo. Troppi pensano sia normale, non è un giocatore normale".