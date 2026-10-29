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Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, Fabrizio Biasin ha dato il suo parere su quanto accaduto ieri in Venezia-Inter e si è anche proiettato sul derby di sabato. In particolare su una scelta di formazione che dovrà fare Cristian Chivu per la stracittadina. Questo il parere del noto giornalista:

(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

"C'è stata tanta fortuna per l'Inter, il Venezia ha giocato veramente bene. Il migliore in campo è stato Provedel. L'Inter deve un po' rifiatare, è un po' scarica e mi dispiace che coloro che giocano meno abbiano perso un'occasione. Credo si sia meritato una maglia da titolare per una questione pragmatica io terrei Provedel in porta".