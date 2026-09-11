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Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato, durante L’ascia raddoppia, del progetto della proprietà dell’Inter di acquisire una società satellite

Club satellite? L'Inter vuole fare questo tipo di investimento, non è una cosa nuova per i fondi. Sta pensando di prendere una squadra probabilmente in Spagna, o Portogallo, per avere un ulteriore sfogo per calciatori che pensi possano arrivare in prima squadra che non vuoi dare in prestito visto che poi spesso si rivela un cattivo affare. Lo parcheggi e hai la possibilità di farlo crescere. Un investimento tra i 20 e i 40 mln, non dovrebbe essere una roba tra 3 o 5 anni, ma abbastanza veloce.