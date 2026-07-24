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Degli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin durante Cronache Mondiali:

Inter così com'è competitiva per una semifinale di Champions? La vedo molto difficile. Io penso che far strada in Champions significa non perdere con una squadra più debole. Se perdi con il Bodo, non hai fatto il tuo dovere, minimamente. Se perdi con le otto più forti... Se riesci ad arrivare nei quarti, hai fatto il tuo dovere, hai fatto il tuo dovere ampiamente, secondo me hai fatto il tuo dovere. Poi devi provare a rivincere lo scudetto, cosa che non capita da tanti anni in Italia di vincerne due di fila.