"Quando fu scelto un anno fa, c’erano dei dubbi e invece è stato molto bravo", dice Fabrizio Biasin su Chivu

Matteo Pifferi Redattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 12:46)

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Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Fabrizio Biasin ha commentato così le ultime su Inter e Napoli: “L’Inter, al momento, non ha ancora fatto nulla di concreto: si parla tantissimo di colpi in arrivo, ma di ufficiale non c’è ancora niente. Il nome più vicino è quello di Provedel, ma anche lì devono ancora trovare la quadra definitiva, anche se sembra un’operazione in dirittura d’arrivo. Per altri profili, come Jones, c’è una preferenza, ma con il Liverpool non è semplice trattare.

Quindi, oggi si parla molto, ma le cose concrete sono ancora tutte da vedere. Dall’altra parte, non credo che il Napoli sia così indietro: ha scelto l’allenatore, che deve ancora essere ufficializzato, ma è già stato individuato. L’impianto mi sembra solido, anche se l’anno scorso ha pagato assenze e infortuni. L’unica cosa realmente accaduta è che l’Inter ha perso un titolare come Dumfries. Per il resto, al momento, non vedo tutto questo grande divario”.

Però c’è anche il rinnovo di Chivu: la dirigenza dell’Inter ha voluto puntare su di lui.

“Sì, è arrivato il rinnovo dell’allenatore, che ha lavorato molto bene quest’anno e si è guadagnato il prolungamento del contratto. Quando fu scelto un anno fa, c’erano dei dubbi — anche io personalmente non pensavo potesse fare così bene alla prima esperienza ad alto livello — invece è stato molto bravo. È giusto che vada avanti. Al secondo anno le ambizioni crescono e bisognerà capire se riuscirà a confermare tutto ciò che di buono ha fatto nella prima stagione”.