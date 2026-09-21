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Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sull'andamento della gara di sabato tra Roma e Inter durante la trasmissione Pressing

"Parlare di onore quando una squadra è forte come la Roma significa sminuirla. Cioè la Roma di Gasperini non è una squadra che non può stare a livello dell'Inter. Ha fatto un mega mercato, è il secondo anno di Gasperini. Io guardo la rosa della Roma: la rosa della Roma è una rosa importantissima. Secondo me il primo che non accetta questo genere di discussioni è Gasperini. Gasperini per me è consapevole di avere una grande squadra e non ci sta a pensare di dover lottare per il quarto posto. Gasperini vuole lottare per lo scudetto, l'aveva già fatto all'Atalanta.

L'Inter, è vero che ha preso due gol per la quarta volta di fila e non va bene, ma bisogna anche guardare chi hai di fronte. L'atteggiamento dell'Inter è quello di una squadra che prova a giocare nella metà campo avversaria, quindi a volte concede. Io non credo che migliorerà tanto la situazione, perché l'Inter guarda la metà campo avversaria, deve sicuramente sistemare qualcosa dietro. Ma poi dipende anche da chi hai di fronte. Io mi prendo il buono della partita di ieri dell'Inter: c'è un secondo tempo straordinario, con una voglia, una capacità di stare nella metà campo avversaria".