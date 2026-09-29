Non è solo il gol, è la prestazione, è la luce che emana. L'Italia ha scoperto da un po' Pio Esposito, attaccante dell'Inter che nella gara contro la Turchia ha mostrato tutte le caratteristiche che lo rendono un bomber irrinunciabile per Mancini che deve rilanciare gli Azzurri. Oggi il giocatore dell'Inter ha messo tutti d'accordo: è stato protagonista assoluto e migliore in campo nella partita cntro la Turchia: gol, assist e tanto altruismo per proteggere ed aiutare i compagni.

Di lui ha parlato anche Fabrizio Biasin sui social e si è soffermato soprattutto su un aspetto (CLICCA QUI PER LEGGERE IL PARERE DEL GIORNALISTA)