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Durante Le Foot Toujours, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato delle qualità di Sucic e di quello che sta facendo Frattesi alla Lazio:

"Sucic? Il talento è indiscutibile, la continuità manca ed è più importante del talento. Ci sono delle partite in cui Sucic fa delle giocate che non riescono a nessuno dei suoi compagni, ma è più importante avere un certo tipo di capacità di stare sul pezzo.

Rimpianto Frattesi? Secondo me è una grande liberazione per lui che aveva bisogno di questa dimensione, di prendersi delle responsabilità che all'Inter non poteva prendersi perché in quel 3-5-2 c'entrava poco. Lui fa fatica a trovare l'incastro giusto che trova nella Lazio di Gattuso".