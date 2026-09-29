Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il cda della Juventus ha approvato la proposta di bilancio al 30 giugno 2026. I dati sono tutt'altro che invidiabili perché verrà dichiarata una perdita di 66 mln di euro, seppure "in linea con le previsioni".

Getty Images

E' stato poi proposto un aumento di capitale che Exor ha dichiarato di essere disposta a sostenere per migliorare gli asset. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato così:

"Dobbiamo interrogarci e fare questa domanda sulla Juventus: da dove arrivano queste perdite? Perché stiamo parlando di un club che, negli ultimi 10-15 anni, ha fatto tutto giusto. Parliamo anche di J Medical, il J Hotel, lo stadio, opere create e che portano soldi e immagine. La Juve, poi, è probabilmente il club italiano che ha operato meglio anche dal punto di vista delle giovanili. La Juve Next Gen ha creato tanti giovani, la Juve ha fatto tutto giusto dal punto di vista imprenditoriale e agonistico eppure è alla quinta ricapitalizzazione. Il problema qual è: gli stipendi, i mercati sbagliati, i giocatori che restano a roster sul groppone che paghi per anni e penso ad Arthur. E' quello che bisogna guardare, il mercato, le commissioni, gli stipendi. La Juventus, tolte queste tre voci, ha fatto non bene ma benissimo"