"Venezia-Napoli, attenzione, ci sarà il gol di Lucca, questa è una puntata pazza ve lo dico", aggiunge poi Sabatini prima di parlare di Bologna-Inter
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Intervenuto al podcast Scontro Diretto su Youtube, Sandro Sabatini si è sbilanciato con i pronostici sulle partite della settima giornata di Serie A delle big. Secondo Sabatini, l'Inter non vinerà contro il Bologna.
Ecco cosa ha detto Sabatini: "Venezia-Napoli, attenzione, ci sarà il gol di Lucca, questa è una puntata pazza ve lo dico. Attenzione anche a Bologna-Inter perché il Bologna non vince ma ferma la corsa dell'Inter, interrompe la corsa dell'Inter, vedo un pareggio.
De Rossi non si scansa con il suo Genoa ma vincerà la Roma. Anche Milan-Atalanta vedo un pareggio mentre vedo la vittoria della Juve contro la Lazio"
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