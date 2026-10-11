Raffaele Palladino è contento di come è iniziato il suo lavoro sulla panchina del Bologna. Gli emiliani hanno battuto il Lecce in trasferta e tra una settimana contro l'Inter cercheranno continuità di prestazioni e risultati, in attesa di capire se potranno contare anche su Orsolini, che si è fermato negli ultimi minuti ed è stato costretto a uscire. Queste le parole su tutti i temi da parte di Palladino in conferenza stampa:

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"Era importante portare a casa dei punti, il gruppo ne aveva bisogno, è stato un mese complicato e i ragazzi erano demoralizzati. La vittoria non nasconde le difficoltà, ci portiamo a casa tre punti ma ci sono tanti aspetti su cui migliorare. In tre settimane abbiamo cambiato principi di gioco e sistema di gioco. Questo gruppo aveva bisogno dei tre punti, ora testa bassa e lavorare. Continuiamo a cresce e lavorare. C'erano tanti giocatori in nazionale, non ho mai allenato la squadra al completo. Per noi il campionato è cominciato oggi e da martedì comincerà il vero lavoro".

La scelta di Pessina?"Dalla nazionale è arrivato con entusiasmo, l'ho visto carico. Skorupski si era allenato bene. Ho fatto una scelta tecnica, vedremo le prossime partite. Credo tanto in Pessina, anche lui ha bisogno di sbagliare, ma dobbiamo guardare la crescita di questo ragazzo. Orsolini aveva lavorato bene dal punto di vista del ricondizionamento fisico, Bernardeschi era rientrato solo mercoledì. Orsolini ha avuto un risentimento ma speriamo non sia grave".

Nel secondo tempo la partita era apertissima"Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, io ci credevo, volevo giocarmi la partita fino alla fine per vincerla e alla fine siamo stati bravi e fortunati a portare a casa la vittoria. La squadra sull'1-1 ha avuto la forza di reagire e vincere questa partita. Nel calcio vince chi gioca meglio e ha la capacità di fare un gol in più dell'avversario. Il Lecce ha avuto opportunità per fare gol, ma noi già sull'1-0 abbiamo avuto tante ripartenze per poter fare male".