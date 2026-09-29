In studio a Sky Sport, il giornalista Alessandro Bonan ha parlato così della vittoria della Nazionale contro la Turchia in Nations League: “Ho visto una Nazionale allupata e da tanto non la vedevo così la nostra Italia, allupata. La Nazionale spingeva, la Turchia dormiva. Ho visto un’Italia che voleva chiuderla il prima possibile. Far giocare i due fratelli Esposito ha dato un contributo ancora migliore alla fase offensiva.

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Io credo che Pio Esposito sia il centravanti dell'Italia per i prossimi 10 anni, per ora dunque e per il futuro, può solo migliorare, è un'eccellenza di dimensione internazionale. Già grandi club si sarebbero mossi per lui, è un patrimonio dell'Italia e dell'Inter. Ha grande forza fisica e tecnica da affinare, per me il paragone con Luca Toni è abbastanza giusto, ma alla sua età lui faceva panchina, Pio gioca titolare nell'Inter. Kean lo vedo come un'alternativa a Pio e non un appoggio, sono due centravanti.

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Kayode? Ha fatto una super gara d'esordio con la maglia della Fiorentina, poi qualcuno - ma non faccio nomi, anche se gli indizi ci sono - lo ha venduto. Era della Fiorentina, è andato via per 18 milioni. È un giocatore forte e che non ha paura.

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Bastoni? Ha dimostrato personalità e solidità mentale in questo anno difficile, non era così scontata. La cosa scontata è che parliamo di un talento, un difensore moderno. Un giocatore di livello altissimo, quello che aveva più mercato e l'Inter per 80 milioni forse avrebbe pensato di venderlo. Poi per fortuna dell'Inter è rimasto".