Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato così di Inter in vista del match di questa sera contro il Real Madrid:

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"Una sfida per il passato ma anche per il presente e futuro. Una sfida piena di storia, me la ricordo anche negli anni '80, una partita molto sentita, ricordo il gol di Santillana. Una partita affascinante, c'è il fascino della sfida e poi anche l'attesa di verificare se il nostro calcio, con l'Inter in testa, sta raggiungendo il livello alto delle inglesi e di qualche spagnola"

"Errore da non commettere? Non bisogna spaventarsi, non bisogna scendere in campo intimoriti da una squadra forte, ha forse il giocatore più forte del mondo che è Mbappé. L'Inter ha le qualità per uscire a testa alta ma anche con un buon risultato, ci arriva bene a questa sfida, in forma, euforica perché gioca bene a calcio, ha recuperato Thuram che è molto importante, è tornato il giocatore sontuoso che avevamo conosciuto. L'Inter ha un grande attacco, ha giocatori fortissimi da un po' di tempo ma a cui ha aggiunto altri giocatori fortissimi come Jones, giocatore di alto spessore e molto intelligente"

Getty Images

"L'Inter non deve farsi venire l'ansia, che è nemica della prestazione. Sono sicuro che riuscirà a fare una partita all'altezza ma la storia entra in campo, la storia del Real Madrid può far intimorire nei primi minuti"