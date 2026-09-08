Alessandro Bonan è convinto che l'Inter possa uscire da Madrid con un buon risultato: "I nerazzurri hanno tanta qualità"
VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato così di Inter in vista del match di questa sera contro il Real Madrid:
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
"Una sfida per il passato ma anche per il presente e futuro. Una sfida piena di storia, me la ricordo anche negli anni '80, una partita molto sentita, ricordo il gol di Santillana. Una partita affascinante, c'è il fascino della sfida e poi anche l'attesa di verificare se il nostro calcio, con l'Inter in testa, sta raggiungendo il livello alto delle inglesi e di qualche spagnola"
"Errore da non commettere? Non bisogna spaventarsi, non bisogna scendere in campo intimoriti da una squadra forte, ha forse il giocatore più forte del mondo che è Mbappé. L'Inter ha le qualità per uscire a testa alta ma anche con un buon risultato, ci arriva bene a questa sfida, in forma, euforica perché gioca bene a calcio, ha recuperato Thuram che è molto importante, è tornato il giocatore sontuoso che avevamo conosciuto. L'Inter ha un grande attacco, ha giocatori fortissimi da un po' di tempo ma a cui ha aggiunto altri giocatori fortissimi come Jones, giocatore di alto spessore e molto intelligente"
"L'Inter non deve farsi venire l'ansia, che è nemica della prestazione. Sono sicuro che riuscirà a fare una partita all'altezza ma la storia entra in campo, la storia del Real Madrid può far intimorire nei primi minuti"
© RIPRODUZIONE RISERVATA