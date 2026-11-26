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In studio a Sky Sport all'indomani di Inter-Stoccarda 2-0, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così di Lautaro Martinez dopo il gol di ieri.

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“Di Lautaro abbiamo detto tutto, l’Inter senza di lui perde tantissimo. È il leader della squadra, nonostante abbia grandi attaccanti, Lautaro è un’altra cosa. È uno dei più grandi centravanti ad aver vestito la maglia nerazzurra. Se sta bene, cambia volto all’attacco della squadra. È quel giocatore che non è solo forte nelle conclusioni a rete, ma lui proprio orienta le manovre dell’Inter.

Grande attaccante e raramente quando sta bene non perde un pallone: tu gliela dai e sai già che la orienterà in una zona del campo più pericolosa, senza perderla, lo avete visto anche ieri. Grandissimo interprete del ruolo di centravanti”.