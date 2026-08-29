Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato così di Napoli in vista della sfida contro il Como:

"Il Napoli ha una squadra forte, anche se deve essere completata. Detto ciò rimane la favorita dopo l'Inter, che a loro volta è avanti a tutti per i valori che hanno aggiunto. Di certo se gli azzurri dovessero prendere Gabriel Jesus farebbero un bel colpo. È un giocatore forte e con Allegri potrebbe trovare le condizioni giuste per rilanciarsi. Detto ciò le ambizioni del presidente sono note a tutti, quindi servirà alzare l'asticella".

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Stasera Milan-Venezia

"Mi aspetto un Milan offensivo, che possa proporre e attaccare. In questo momento ha dalla sua anche aver ottenuto un risultato importante alla prima. Stroppa poi è un allenatore che non si difende tantissimo, quindi mi aspetto una bella partita, di certo non uno 0-0".