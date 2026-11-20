Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'Ã¨ Mendy: gli scenari

ZibÃ¬ Boniek, intervenuto ai microfoni de Il Tempo, ha parlato anche del ruolo della Roma di Gasperini nella lotta scudetto.

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Quali passi in avanti ha compiuto la Roma rispetto allo scorso anno?

«Ãˆ migliorata sotto tutti i punti di vista. Gasperini ha un anno di Roma in piÃ¹ alle spalle, conosce meglio la societÃ e i giocatori. La squadra gioca in modo piÃ¹ convincente e lâ€™allenatore Ã¨ stato bravo a coinvolgere tutti nel progetto.

Gasperini ha migliorato la squadra dal punto di vista fisico, del pressing e della cattiveria agonistica. Ha lasciato ai giocatori la libertÃ di attaccare gli spazi e di inserirsi. Hermoso e Mancini sono due difensori, ma li vediamo spesso al limite dellâ€™area avversaria. Significa che non hanno paura di andare avanti, perchÃ© credono nelle idee dellâ€™allenatoreÂ».

Lo scudetto puÃ² essere un obiettivo reale?

«Bisogna chiederlo allâ€™Inter (ride, ndr). Ãˆ la squadra piÃ¹ forte e con piÃ¹ ricambi. Câ€™Ã¨ anche la Lazio, che ha il vantaggio di giocare solo in campionato. Tutti pensano che crollerÃ , ma non mi pare.

La Roma deve semplicemente continuare il suo percorso, cercando di vincere il piÃ¹ possibile. Non esiste una chiave particolare per vincere lo scudettoÂ».