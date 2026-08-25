VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Il vicepresidente dell'UEFA Zibgniew Boniek ha parlato, ai microfoni di TMW Radio, anche di Roma dopo la vittoria dei giallorossi per 4-0 contro la Fiorentina:

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"Io predicherei un po' di calma. La Roma ha fatto subito sul serio, ma non tirerei fuori delle considerazioni definitive. La stagione sarà lunga, considerando anche almeno le otto gare di Champions e la Coppa Italia. La Roma ha cominciato bene, ma di fronte c'era una squadra nuova dove ognuno giocava per sé. La Fiorentina non ha creato alcun tipo di difficoltà e i giallorossi hanno sfruttato le situazioni a proprio piacimento. Comunque ritengo che l'Inter rimanga superiori a tutti, poi c'è la Roma insieme alle altre in seconda fila. La banda di Gasperini però mi è sembrata veramente una bella famiglia, dove le gerarchie sono ben conosciute da tutti".

Dybala e Malen

"L'acquisto di Malen non so chi se lo è inventato in casa Roma, ma non dimentichiamoci che era la riserva dell'Aston Villa. È costato solo 25 milioni, mentre ora ne vale almeno 70/80. Per quanto riguarda Dybala, se fosse stato sempre integro, sarebbe al Real Madrid o al Barcellona. Quando tocca la palla può sempre creare qualcosa. Ieri l'ho visto bene, anche se per ora incrocerei le dita, perché in passato è bastato calciare un rigore per vederlo infortunato".

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Pio Esposito che stagione potrà vivere all'Inter?

"In Italia può far bene quest'anno. Mi piace, è giovane e può segnare da un momento all'altro. Già l'anno scorso in certi momenti ha dimostrato molto".