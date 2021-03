Bonolis: “Mi disturba l’arroganza Juve. Scudetto? Non è fatta. La cordata? Non hanno…”

Il presentatore tv ha commentato durante Tiki Taka la vittoria dell'Inter sull'Atalanta

"Il calcio è fatto di alchimie, a volte un grande professionista non riesce a rendere. Questo può essere accaduto a Conte a Bergamo e a Gasperini all'Inter. Lo scudetto non è vinto, non possiamo rinnegare la matematica e la qualità delle altre squadre. L'Inter ha vinto perché ha fatto un gol e l'Atalanta no, non ha avuto fortuna. Handanovic è un portiere e ha parato. Non posso dire che l'Inter gioca male, è stata una partita difficile, l'Inter una volta passata in vantaggio si è chiusa ulteriormente. A parte quei due colpi di testa, l'Atalanta ha attaccato, ma l'Inter si è difesa meglio. Mi permetto di dire che ogni squadra è giusto che giochi con le caratteristiche dei propri giocatori. Conte voleva a inizio anno un'Inter sfrontata, ma poi i giocatori avevano poco campo a disposizione. Arretrando il baricentro ha permesso ai suoi giocatori di ottenere il massimo".

"Gli juventini si arrabbiano per quello che dico, noi per quello che fanno e che hanno fatto. Mi disturba l'arroganza con la quale si scagliano contro quelli che vincono. Quando perdono diventano arrabbiati, nervosi. La protesta è di chi non riesce a vincere, quando loro hanno perso in Champions è venuto fuori l'ira di Dio. Sanremo? Sarebbe stato divertente vedere la pace tra Ibra e Lukaku. Però se ognuno sta al posto suo è meglio. Cordata? Mi hanno chiamato ma dopo un paio di telefonate non si sono fatti più sentire. Ho detto loro di farmi sapere di cosa si sarebbe trattato se fosse andato avanti il progetto. Perché per un periodo non andavo più allo stadio? Qualche anno fa l'Inter non lottava per niente, Moratti mi chiese il perché e io dissi che la trasferta non valeva lo spettacolo".