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José Boto, Dirigente Sportivo del Flamengo ma con un passato anche allo Shakhtar e al Benfica, ha raccontato una storia su Gustavo Varela:

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"Con Varela ho una storia piuttosto curiosa, perché Gustavo Varela è il figlio di Fernando Varela, un difensore centrale che è stato un mio giocatore ai tempi del PAOK. Quando sono arrivato al PAOK, Fernando era addirittura uno dei capitani della squadra. In quel periodo aveva trovato poco spazio e alla fine ha deciso di tornare in Portogallo per concludere lì la propria carriera. E ha portato con sé anche suo figlio.

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Questo per dire che, quando ero al PAOK, Gustavo giocava già nelle giovanili, nella formazione Under 17. A dire la verità, non seguivo molto le partite dell'Under 17, ma mi parlavano già molto bene di lui. Mi dicevano che aveva un grande fiuto del gol, che aveva proprio il senso del gol. E in effetti sta dimostrando tutto il suo valore. Sono convinto che diventerà un attaccante di livello mondiale".