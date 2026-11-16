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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così dell'Italia dopo la sconfitta contro il Belgio in Nations League:

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"Quando si fa l'allenatore bisogna avere rispetto dei propri giocatori. Non si può additare il portiere come colpevole. Al di là che lo sa già il diretto interessato se fa un errore, ma scaricare la responsabilità solo su un giocatore non va bene. Donnarumma, se tu gli fai 50 passaggi all'indietro, ci sta che una volta possa sbagliare. Se sbaglia un portiere nella continua ricerca del gioco dal basso, ci può stare che sbagli di più di altri. E al 90% prende il gol".

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Sulla Juve

"Sono fiducioso, il campionato dura fino a gennaio e poi ne inizia un altro. Con tutti i titolari che rientreranno e che gli sono mancati farà meglio. E' più facile che il Como vada avanti in Champions che in campionato. Anche perché ha una rosa che non è ancora pronta per certi obiettivi. Credo che il Milan sia un grosso pericolo. Al Milan vedo una proprietà che sta affiancando fortemente il tecnico".