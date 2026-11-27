"La crescita del Milan e che la Roma è una grande squadra. Per me Roma e Milan si possono giocare lo Scudetto. E il terzo incomodo può essere il Como. L'Inter è lì ma non vince il campionato". A dirlo l'ex portiere Simone Braglia, che ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com del turno europeo delle italiane e dei risvolti possibili in campionato.

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Atalanta un flop con Sarri finora?"Senza nulla togliere al valore del tecnico, credo che a livello ambientale non sia adatto a quel livello di squadra. Quando vuoi cambiare un sistema di gioco che funzionava, ci vogliono anche giocatori adatti al nuovo modulo. E oggi non ci sono. Non vedo un ambiente che collima con le idee dell'allenatore. Ed è un tecnico che con i giovani lavora poco. Gasperini invece guardava anche le giovanili, non mi risulta che Sarri si interessi del settore giovanile".

Napoli, segnale per risalire fino a dove?"Il Manchester City non è più quello di Guardiola, deve dimostrare con la continuità che è ritornato. Deve dimostrare la continuità che hanno quelle davanti a lei. Mi aspetto delle conferme".

Como-Juve, il bivio per i bianconeri?"Dubito che possa a Como Spalletti piazzare il colpo. Può succedere, ma la Juve di oggi non rispecchia il suo nome e le sue potenzialità. Sia come gioco che come identità il Como ora è avanti. E per me è un bivio anche per il Como. La Juve è una buona squadra, se rientrano tutti i titolari. Il problema è che non la vedo ancora quella squadra che può fare un risultato importante".

Come vede Udinese-Fiorentina?"Se perde contro l'Udinese, credo che Vanoli andrà via".