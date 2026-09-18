Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così di Roma-Inter, big-match della quinta giornata di Serie A:

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"In questo momento l'identità e la voglia che Gasperini infonde alla squadra è diversa da quella dell'Inter. Vedo più equilibrio nella Roma. Non dimentichiamoci che la perdita di giocatori d'esperienza come De Vrij, Acerbi e Darmian può avere un peso negli equilibri della difesa. E la Roma è pericolosa davanti, lo sappiamo. In questo momento sono molto vicini all'Inter, e l'entusiasmo dell'ambiente può fare la differenza in questa partita".

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Il punto debole dell'Inter è Martinez?

"No. In questo momento si evidenza tra le due la compattezza difensiva della Roma. Nell'Inter è facile arrivare in porta. Ha fatto errori Martinez, ma è messo in difficoltà anche dalla sua difesa".

Come uomini chi è più forte ora?

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"Prenderei tutti i difensori della Roma in una partita così. Il centrocampo è vero, è più forte quello dell'Inter, ma la linea difensiva della Roma ha più esperienza. E si spiega così la difesa ballerina dell'Inter. Gasperini poi è l'elemento in più di questa Roma. La Roma è una bella realtà, l'Inter è la più forte ma in certe partite l'equilibrio è labile".

Quale il reparto d'attacco più completo?

"Oggi scelgo l'estro di Dybala contro la forza di Lautaro e Thuram. Se gioca alla Dybala, l'Inter non vince. Perché Dybala è il vero mattatore di questa partita".