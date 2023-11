Brambati: “Milan, via Maldini e poi torna Ibra? Così si delegittima Pioli”

A TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così degli impegni delle italiane in Champions League di oggi e domani. "Per il Napoli credo che non sarà così difficile battere l'Union Berlino, c'è qualcosa che non va nella squadra tedesca. L'Inter, al netto di defezioni e turnover è superiore al Salisburgo. E' una squadra giovane quella austriaca ma ha una certa spregiudicatezza. Ma c'è un grande dislivello a livello tecnico. Forse più per l'Inter la partita di domani è importante per l'arrivare primi nel girone. Mai come quest'anno, forse, le grandi squadre arriveranno quasi tutte prime e quindi arrivare secondi ti potrebbe portare ad avere un ottavo complicato. Come tackle propongo il Milan. La proprietà manda via Maldini e Massara, con grande know-how, e non ha rimpiazzato poi queste figure con nessun uomo di calcio.

Oggi dicono che vogliono far entrare Ibrahimovic, che non va in campo. Non capisco il ruolo che gli sarà dato, forse se ne inventeranno uno. Dire che sarà il consulente di campo della società è qualcosa di ridicolo. Anzi, per me delegittima ancora di più la figura di Pioli, che più che delegittimato va aiutato a superare questo momento. Stanno americanizzando il Milan ma il calcio non nasca in America e ha dinamiche diverse da quelle che propone la cultura sportiva americana. Ibra ha carisma e leadership, ma serve un briciolo di esperienza nel ruolo che va a coprire e lo svedese non ne ha. Come quando Pirlo si è seduto per la prima volta sulla panchina della Juve. Oggi Andrea ancora si deve costruire in quel ruolo”.