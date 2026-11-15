Carlo Ancelotti continua a dividere l'opinione pubblica in Brasile. La sconfitta per 3-2 contro il Giappone, seppur in amichevole, ha dato forza al fronte 'nazionalista' che vorrebbe un tecnico brasiliano e non straniero. A guidarlo è Romario, campione del mondo del 1994 ed ora personaggio politico di rilievo, che attraverso un post sui social è arrivato a chiedere l'esonero dell'italiano. "Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene", ha scritto; rivolgendosi poi alla federcalcio ha detto "mandatelo a casa".

Dall'altra parte, però, i media e proprio la Confederazione brasiliana di calcio continuano a difendere il progetto affidato all'ex allenatore di Milan e Real Madrid, escludendo qualsiasi intervento.

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Romario ha invitato il presidente federale Samir Xaud a prendere una decisione immediata. Pur riconoscendone il valore e i successi nei club, il senatore brasiliano sostiene che Ancelotti non sia all'altezza della Selecao.

Ma né il presidente Xaud né i dirigenti della Cbf hanno lasciato filtrare segnali di rottura. Anzi, dopo il ko contro il Giappone, la Cbf sul proprio sito ufficiale ha sottolineato "il processo di rinnovamento della squadra" e la necessità di valutare il progetto su un arco temporale più ampio.

Ancelotti CT del Brasile, i numeri

Arrivato sulla panchina dei sudamericani per portare stabilità e competitività dopo le fallimentari esperienze di Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Junior, "Carletto" non è ancora riuscito a costruire una nazionale con la propria impronta: la Selecao continua a mostrarsi molto fragile soprattutto in difesa. Nelle prime 21 partite alla guida del Brasile, Ancelotti ha raccolto 12 vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, con una percentuale di successo del 63%. I verdeoro hanno segnato 47 gol, il miglior dato tra gli ultimi ct, ma ne hanno subiti 21, il numero più alto tra tutti i ct brasiliani dell'era moderna nelle prime 21 gare.Il confronto con i predecessori non è favorevole. Tite, arrivato nel 2016 a qualificazioni mondiali già iniziate, aveva ottenuto 17 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta nelle sue prime 21 partite, con appena cinque reti subite. Dunga, nel secondo ciclo iniziato dopo il Mondiale del 2014, aveva raccolto un rendimento dell'81%, mentre Mano Menezes, pur con risultati simili a quelli dell'allenatore italiano, aveva incassato appena 12 gol contro i 21 dell'attuale Selecao.

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Ancelotti può rivendicare un netto miglioramento rispetto al periodo immediatamente precedente al suo arrivo. Sommando le gestioni di Ramon Menezes, Diniz e Dorival Junior, il Brasile aveva un tasso di successo del 51%, con 31 reti subite in 25 partite. Con l'italiano la produzione offensiva è aumentata e la percentuale di punti conquistati è salita.

Il Brasile KO col Giappone

La sua espulsione nei minuti finali della sfida con il Giappone ha contribuito ad alimentare le polemiche. L'ex Real è entrato in campo per protestare dopo il gol della vittoria dei giapponesi, convinto che l'azione fosse stata viziata da un fallo precedente. Un episodio che lo ha ulteriormente esposto alle critiche dei media brasiliani. Alcuni commentatori di Globo, SporTV e UOL ritengono che la squadra manchi di identità tattica e organizzazione. Altri invitano alla prudenza, ricordando che contro il Giappone erano in campo numerosi elementi nuovi. Martedì contro Singapore, nell'ultima partita del 2026, Ancelotti avrà una nuova occasione per allentare la pressione.

(Fonte: ANSA)