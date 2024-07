Il club francese, interessato all'uruguayano dopo la stagione in prestito, avrebe cambiato obiettivo per l'attacco

Tra i club interessati al classe 2001 c'era proprio il Brest, che non ha escluso l'ipotesi di riportarlo in Francia, questa volta a titolo definitivo. Tuttavia, secondo Foot Mercato, il club bretone starebbe cambiando obiettivo per quanto riguarda il reparto avanzato: nel mirino ci sarebbe ora Ludovic Ajorque, centravanti del Mainz, desideroso di tornare in Ligue 1 dopo gli anni trascorsi con la maglia dello Strasburgo. La sua valutazione si aggira intorno ai 4-5 milioni di euro, più o meno la cifra che l'Inter richiede per Satriano.