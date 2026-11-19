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Archiviata la sosta per le Nazionali, tornano i vari campionati: l'Inter è attesa dalla trasferta sul campo dell'Atalanta. L'ex centrocampista Christian Brocchi ne ha parlato a sitiscommesse.com: "Con l'Italia Pio Esposito ha segnato 10 gol in 15 partite e sta dimostrando a tutti di poter essere il centravanti della Nazionale per i prossimi dieci anni. Segna tantissimo perché è il terminale offensivo di una Nazionale che si sta costruendo, che è in crescita e che gli dà la possibilità di mettere in risalto le sue qualità: quelle della punta centrale, dell'attaccante d'area di rigore, che però quando esce sa anche giocare con la squadra. I suoi numeri in Nazionale sono impressionanti, visto che ha superato gente come Vieri e Toni, che avevano fatto qualcosa di straordinario. Il ritorno all'Inter sarà dolce: rientra più forte di quando è partito prima della sosta, perché i gol segnati in azzurro avranno fatto crescere ancora di più la consapevolezza di essere un giocatore importante. Chivu, che non aveva certo bisogno di questo, sa che i due titolari sono Lautaro e Marcus Thuram, ma sa anche benissimo che Pio è un titolare allo stesso modo e che, se manca uno dei due, è il giocatore più importante che ha a disposizione".

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"Dalla Nazionale sono tornati anche Barella e Bastoni, che hanno giocato 180 minuti in quattro giorni, ma per me devono giocare sempre: sono due colonne portanti, i giocatori sui quali l'Inter ha costruito i propri successi negli ultimi anni. Ci può stare che in alcune partite non riescano a reggere l'urto fisico e atletico, perché giocano davvero tanto, ma sono troppo importanti nello scacchiere nerazzurro e io li metterei sempre in campo".

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"Quanto alla squadra, dopo il derby perso Chivu l'ha abbassata di qualche metro e ha rimodulato il pressing, e nella partita con il Como l'Inter non ha preso gol. La questione non è abbassarsi un po' oppure no, ma capire il momento: in quella fase l'Inter aveva bisogno di sentirsi più solida e ha cambiato qualcosa dal punto di vista tattico, ma nelle partite successive potrebbe rialzarsi e riproporsi in maniera diversa. Dopo il derby l'obiettivo numero uno era riprendere il passo, e io resto della mia idea: l'Inter è la squadra più forte e la più accreditata per la vittoria dello scudetto".