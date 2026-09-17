Nel suo focus sulla prossima giornata di campionato per il sitiscommesse.come, Cristian Brocchi si è soffermato anche su Roma-Inter in programma sabato pomeriggio. Qui le sue considerazioni sulla gara dell'Olimpico:

Roma e Inter arrivano allo scontro diretto da uniche due squadre a punteggio pieno e sono anche quelle che hanno fatto vedere più di tutte di avere già un’identità di gioco. Hanno un gruppo ben formato, hanno un carattere forte e una voglia di giocarsela fino in fondo, ma a mio avviso nessun risultato in questa partita sarà decisivo per l’andamento del campionato.

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Il paragone con Baresi che Gasperini ha fatto per Balerdi è stato quasi obbligato. Io ero lì presente e la domanda è stata proprio diretta per cercare di capire quali fossero le caratteristiche reali di questo giocatore. Sicuramente, con il sorriso, ha scomodato un mostro sacro, ma io penso che Balerdi abbia dimostrato di avere delle caratteristiche importantissime nel calcio moderno: è un difensore aggressivo ma pulito, che copre bene la profondità, che è molto veloce e che può essere un valore aggiunto per questa squadra. A prescindere dal paragone, anche perché Franco resta inarrivabile.

L’Inter ha vinto due partite di fila in campionato risalendo da due gol di svantaggio, l’ultima contro l’Udinese. Sostituirsi al pensiero dell’allenatore e decidere cosa mostrare alla squadra è molto difficile, perché devi conoscere il tuo gruppo. Ci sono dei gruppi che hanno bisogno di lavorare sugli errori, altri che hanno bisogno di lavorare sulle cose positive e quindi sulla reazione. Io penso che, visto che sono stati quasi sempre degli errori singoli, lavorerei sul singolo giocatore, per fargli vedere dove ha sbagliato e cosa ha sbagliato, per far sì che la prossima volta non ricapiti più.

Roma-Inter è anche la sfida fra i due centravanti molto forti ed è difficile scegliere uno tra Lautaro e Malen, perché secondo il mio punto di vista Malen all’Inter non farebbe come nella Roma e Lautaro nella Roma non farebbe come all’Inter. Io penso sempre che un attaccante debba essere in linea con quelle che sono le richieste del suo allenatore. Malen è perfetto per Gasperini e Lautaro è perfetto per Chivu.

Per me, in questo big match, possono fare la differenza quei giocatori che hanno più velocità e imprevedibilità. Quindi posso pensare a Thuram per l’Inter e a Dybala per la Roma.